Jannik Sinner va in progressione e liquida Cerundolo in 2 set | pass per i quarti a Parigi

Missione compiuta per Jannik Sinner, seppur qualche smorfia di troppo. Il n.2 del mondo ha sconfitto sul Centrale della Defense Arena di Parigi, negli ottavi di finale del Masters1000 francese, l’argentino Francisco Cerundolo (n.21 del ranking) col punteggio di 7-5 6-1 in 1 ora e 26 minuti di gioco. Una partita, oggettivamente, non bellissima condita da tanti errori da una parte e dall’altra. Il merito di Sinner è stato quello di fare necessità virtù e di accettare le difficoltà dal punto di vista fisico che si sono evidenziate nel corso di questo match. Sarà necessario alzare il proprio livello di tennis, in vista del confronto con l’americano Ben Shelton, brillante nel match contro il russo Andrey Rublev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner va in progressione e liquida Cerundolo in 2 set: pass per i quarti a Parigi

