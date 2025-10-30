Jannik Sinner ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi, continuando così la sua rincorsa al numero uno del mondo. Un obiettivo ora nuovamente alla portata dell’altoatesino, grazie anche alla prematura eliminazione del rivale diretto Carlos Alcaraz. Ieri Sinner ha offerto una buona prestazione all’esordio contro Zizou Bergs, vincendo abbastanza agevolmente per 6-4 6-2 ed ora se la vedrà con l’argentino Francisco Cerundolo, reduce da una bella maratona contro il serbo Miomir Kecmanovic. C’era sicuramente grande curiosità per l’esordio di Sinner su questi campi parigini tanto criticati da molti giocatori, compreso lo stesso Alcaraz, che proprio non si è mai trovato sul cemento indoor della capitale francese, come dimostrato nella sconfitta con Cameron Norrie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner non al meglio fisicamente a Parigi? Qualche scricchiolio si è visto anche contro Bergs