Jannik Sinner non al meglio fisicamente a Parigi? Qualche scricchiolio si è visto anche contro Bergs
Jannik Sinner ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi, continuando così la sua rincorsa al numero uno del mondo. Un obiettivo ora nuovamente alla portata dell’altoatesino, grazie anche alla prematura eliminazione del rivale diretto Carlos Alcaraz. Ieri Sinner ha offerto una buona prestazione all’esordio contro Zizou Bergs, vincendo abbastanza agevolmente per 6-4 6-2 ed ora se la vedrà con l’argentino Francisco Cerundolo, reduce da una bella maratona contro il serbo Miomir Kecmanovic. C’era sicuramente grande curiosità per l’esordio di Sinner su questi campi parigini tanto criticati da molti giocatori, compreso lo stesso Alcaraz, che proprio non si è mai trovato sul cemento indoor della capitale francese, come dimostrato nella sconfitta con Cameron Norrie. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tutto semplice per Jannik Sinner al Master 1000 di Parigi. Il numero due del mondo subera il belga Bergs con un 6-4; 6-2; senza storia. Adesso troverà l'argentino Cerundolo, ma il fenomeno di San Candido pare aver ritrovato la forma dei tempi migliori. Avanti Vai su Facebook
Jannik Sinner sui campi di Parigi: "Non ho giocato qui lo scorso anno, quindi è difficile fare un paragone tra questo campo e quello di Parigi di due anni fa. Penso sia una condizione unica, con le palle nuove è molto veloce, non rimbalza tanto, altrimenti è abb - X Vai su X
Jannik Sinner non al meglio fisicamente a Parigi? Qualche scricchiolio si è visto anche contro Bergs - Jannik Sinner ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi, continuando così la sua rincorsa al numero uno del mondo. Segnala oasport.it
DIRETTA/ Sinner Bergs (risultato finale 2-0): vittoria facile per Jannik! (Atp Parigi Bercy 2025, 29 ottobre) - Diretta Sinner Bergs Atp Parigi Bercy 2025 streaming video tv: dopo il bye al 1° turno ecco l'esordio dell'azzurro nell'ultimo Masters 1000 dell'anno. Lo riporta ilsussidiario.net
Sinner: la premiazione in tedesco è il cortocircuito perfetto dopo il no alla Davis. L’ammissione di Zverev, le difficoltà su Sky - Sinner, la premiazione dopo la vittoria a Vienna è tutta in tedesco: un cortocircuito perfetto dopo le polemiche sulla Davis. Da sport.virgilio.it