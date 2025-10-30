Jannik Sinner l’aveva notato durante la partita | a fine match il gesto bellissimo

Jannik Sinner continua la sua marcia trionfale al Masters 1000 di Parigi, e lo fa con l’autorità dei campioni veri. Dopo aver travolto il belga Zizou Bergs in due set rapidi e senza esitazioni, il numero due del mondo si prepara ora a sfidare l’argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale, in quella che si preannuncia come una partita più impegnativa sul piano fisico e tattico. Ma, se si guarda alla forma mostrata finora dal 24enne altoatesino, sembra davvero difficile immaginare qualcuno in grado di fermarlo in questo momento. Contro Bergs, Sinner ha dato vita a un match che è sembrato più un esercizio di stile che una vera battaglia: un break immediato, un dominio quasi totale nei turni di servizio e quella sensazione costante che tutto fosse sotto controllo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

