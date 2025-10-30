Jannik Sinner in apnea fisica a Parigi | smorfie continue e camminata strisciata
Jannik Sinner ha incominciato in maniera poco brillante il confronto con Francisco Cerundolo, ottavo di finale del Masters 1000 di Parigi. Il tennista italiano è infatti parso in apnea fisica, sulla scia di quanto visto nella trionfale finale di Vienna quattro giorni fa e ieri al suo esordio nella capitale francese contro il belga Zizou Bergs. Il numero 2 del mondo esprimeva parecchie smorfie di affaticamento e a tratti si toccava la coscia sinistra, ma soprattutto la sua camminata non era brillante. Il fuoriclasse altoatesino ha strisciato i piedi sul cemento della capitale francese in più occasione e a livello agonistico ha faticato a esprimersi al meglio contro l’argentino, tanto da subire un paio di contro-break dopo che era riuscito a strappare il servizio al sudamericano. 🔗 Leggi su Oasport.it
