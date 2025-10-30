Jannik Sinner è tornato sulla neve per la campagna di Gucci Altitude

Con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina alle porte, era solo questione di tempo prima che i grandi marchi del lusso decidessero di approfittare dell’occasione. Gucci ha scelto di fare le cose in grande, presentando Gucci Altitude, la collezione che segna l’esordio della maison fiorentina nell’abbigliamento sportivo invernale, con un protagonista d’eccezione come Jannik Sinner. Prima di prendere in mano una racchetta e scalare la classifica ATP, il Global Ambassador di Gucci è stato anche un giovane prodigio dello sci, frequentando le piste vicine a Sesto Pusteria fino ai dodici anni. Un vero e proprio talento dello sport. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Jannik Sinner è tornato sulla neve per la campagna di Gucci Altitude

Tutto semplice per Jannik Sinner al Master 1000 di Parigi. Il numero due del mondo subera il belga Bergs con un 6-4; 6-2; senza storia. Adesso troverà l'argentino Cerundolo, ma il fenomeno di San Candido pare aver ritrovato la forma dei tempi migliori.

Jannik Sinner sui campi di Parigi: "Non ho giocato qui lo scorso anno, quindi è difficile fare un paragone tra questo campo e quello di Parigi di due anni fa. Penso sia una condizione unica, con le palle nuove è molto veloce, non rimbalza tanto, altrimenti è abb

Sinner-Zverev, quando Jannik umiliò l'avversario e le sue critiche: "Non sono io a…" - Alla vigilia della finale di Vienna tra Sinner e Zverev vale la pena tornare indietro di qualche settimana, quando il numero uno italiano aveva risposto con calma e classe alle frecciate del tedesco.

A Pechino il colpo di inizio gioco è tornato ad alti livelli. Una qualità emersa soprattutto nei momenti più delicati - Qualche minuto dopo aver perso la finale degli Us Open contro Alcaraz, Jannik Sinner ha tenuto una sorta di lezione di autocoscienza a uso del pubblico spiegando di dover migliorare il servizio e ...

Sinner: da Vespa altro veleno su Jannik via social, scoppia nuova bufera sul web - Il giornalista Bruno Vespa insiste nel condannare Jannik Sinner per la rinuncia alla Davis e ricorda altri presunti scivoloni del tennista ma il popolo dei tifosi lo inchioda ...