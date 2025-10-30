Jannik Sinner continua senza sosta l’assalto del numero 1 | Cerundolo asfaltato a Parigi Ora la sfida a Shelton nei quarti
È un Jannik Sinner formato numero 1 al mondo quello che si sbarazza in un’ora e mezza di un ostico Francisco Cerundolo. Con un secco 2-0 (7-5 6-1) l’altoatesino strappa un atteso pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, dove se la vedrà con il giovanissimo americano Ben Shelton. Una partita che l’italiano ha condotto fin dal primo set, nonostante qualche difficoltà di troppo nei suoi turni di servizio. E in cui è riuscito a prendere il largo nel secondo set, dimostrando di aver ritrovato la forma fisica e di essersi (forse) lasciato alle spalle i problemini accusati nelle passate settimane. 🔗 Leggi su Open.online
