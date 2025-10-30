Jannik Sinner batte Francisco Cerundolo e vola ai quarti | l’italiano vince in due set

Jannik Sinner torna in campo oggi per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi, dove affronta Francisco Cerundolo, numero 21 del ranking ATP. Dopo il successo all’esordio contro Zizou Bergs, l’azzurro cerca la qualificazione ai quarti di finale, dove ad attenderlo ci sarebbe Ben Shelton, vincitore su Andrey Rublev. Diretta TV su Sky Sport Tennis e streaming su Sky Go e NOW. Sinner-Cerundolo 6-1 Troppi errori nel secondo per Cerundolo, terzo break su quattro game e Sinner scappa. L’italiano non sbaglia il match point e chiude in due set dopo la sofferenza iniziale. Sinner-Cerundolo 4-1 L’argentino si danna l’anima per rimanere in partita e strappa il 3-1, ma Sinner è implacabile al servizio e mostra di aver finalmente ritrovato un ritmo superiore all’avversario, costretto nuovamente a cedere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

