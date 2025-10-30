Jannik Sinner all’assalto del numero 1 alle 19 sfida Cerundolo a Parigi | dove vederla
Con Carlos Alcaraz fuori dai giochi e il trono del ranking Atp che fa gola, Jannik Sinner deve calibrare il suo assalto al primo posto mondiale passo dopo passo. Il netto 2-0 rifilato al belga Zizou Bergs è già acqua passata e alle 19 di oggi, giovedì 30 ottobre, tornerà in campo sul centrale di Parigi per sfidare l’argentino Francisco Cerundolo. I precedenti tra Sinner e Cerundolo. Gli scontri tra Sinner e Cerundolo dimostrano quanto l’argentino, numero 21 al mondo, sia stato (e possa essere) un avversario ostico. Il tennista altoatesino vanta 3 vittorie su 5 scontri diretti. L’ultima a maggio agli Internazionali di Roma, mentre gli altri match li hanno disputati tra il 2022 (due vittorie di Sinner, una di Cerundolo) e una nel 2023. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Jannik Sinner - facebook.com Vai su Facebook
BUONA LA PRIMA PER JANNIK Il solito, solido Jannik Sinner supera senza troppe difficoltà Zizou Bergs e vola agli ottavi del torneo di Parigi. Per un posto nei quarti, l’azzurro affronterà l’argentino Cerúndolo, numero 21 del ranking ATP #Tennis #Rolex - X Vai su X
Jannik Sinner contro il suo tabù per tornare numero 1 del mondo - L’azzurro, numero 2 del mondo e del seeding, esordirà contro il belga Zizou Bergs (n. Riporta sportal.it
Jannik Sinner guarda al 2026: «A fine anno non penso al numero 1» - Alla vigilia del Masters 1000 di Parigi, il campione altoatesino fa il punto sulla stagione, parla delle Finals di Torino e conferma la rinuncia alla Coppa Davis ... Secondo altoadige.it
Jannik Sinner, sincera ammissione sulla rincorsa alla vetta del ranking - Il campione altoatesino ha parlato alla vigilia del suo esordio al Masters 1000 di Parigi, dove è presente anche il numero 1 Carlos Alcaraz. Si legge su msn.com