Jannik Sinner all’assalto del numero 1 alle 19 sfida Cerundolo a Parigi | dove vederla

Con Carlos Alcaraz fuori dai giochi e il trono del ranking Atp che fa gola, Jannik Sinner deve calibrare il suo assalto al primo posto mondiale passo dopo passo. Il netto 2-0 rifilato al belga Zizou Bergs è già acqua passata e alle 19 di oggi, giovedì 30 ottobre, tornerà in campo sul centrale di Parigi per sfidare l’argentino Francisco Cerundolo. I precedenti tra Sinner e Cerundolo. Gli scontri tra Sinner e Cerundolo dimostrano quanto l’argentino, numero 21 al mondo, sia stato (e possa essere) un avversario ostico. Il tennista altoatesino vanta 3 vittorie su 5 scontri diretti. L’ultima a maggio agli Internazionali di Roma, mentre gli altri match li hanno disputati tra il 2022 (due vittorie di Sinner, una di Cerundolo) e una nel 2023. 🔗 Leggi su Open.online