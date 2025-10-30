Jannik Sinner all’assalto del numero 1 alle 19 sfida Cerundolo a Parigi | dove vederla

Open.online | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con Carlos Alcaraz fuori dai giochi e il trono del ranking Atp che fa gola, Jannik Sinner deve calibrare il suo assalto al primo posto mondiale passo dopo passo. Il netto 2-0 rifilato al belga Zizou Bergs è già acqua passata e alle 19 di oggi, giovedì 30 ottobre, tornerà in campo sul centrale di Parigi per sfidare l’argentino Francisco Cerundolo.  I precedenti tra Sinner e Cerundolo. Gli scontri tra Sinner e Cerundolo dimostrano quanto l’argentino, numero 21 al mondo, sia stato (e possa essere) un avversario ostico. Il tennista altoatesino vanta 3 vittorie su 5 scontri diretti. L’ultima a maggio agli Internazionali di Roma, mentre gli altri match li hanno disputati tra il 2022 (due vittorie di Sinner, una di Cerundolo) e una nel 2023. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Jannik Sinner contro il suo tabù per tornare numero 1 del mondo - L’azzurro, numero 2 del mondo e del seeding, esordirà contro il belga Zizou Bergs (n. Riporta sportal.it

Jannik Sinner guarda al 2026: «A fine anno non penso al numero 1» - Alla vigilia del Masters 1000 di Parigi, il campione altoatesino fa il punto sulla stagione, parla delle Finals di Torino e conferma la rinuncia alla Coppa Davis ... Secondo altoadige.it

jannik sinner all8217assalto numeroJannik Sinner, sincera ammissione sulla rincorsa alla vetta del ranking - Il campione altoatesino ha parlato alla vigilia del suo esordio al Masters 1000 di Parigi, dove è presente anche il numero 1 Carlos Alcaraz. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner All8217assalto Numero