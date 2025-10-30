Jannik Sinner a Parigi si vede su TV8? La guida e lo streaming

Jannik Sinner scenderà in campo tutti i giorni fino all’eventuale finale nell’ ATP Masters 1000 di Parigi: negli ottavi di finale l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 2, giocherà oggi contro l’ argentino Francisco Cerundolo. Il numero 2 ATP in caso di successo tornerà poi in campo domani, venerdì 31 ottobre, per gli eventuali quarti di finale, così come dovrà fare anche sabato 1° novembre per l’eventuale semifinale ed infine domenica 2 novembre per l’eventuale finale, che potrebbe essere trasmessa in differita in chiaro come accaduto per l’ATP 500 di Vienna. I match di Jannik Sinner saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con possibile differita su TV8 in caso di finale, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, con possibile differita su tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner a Parigi si vede su TV8? La guida e lo streaming

