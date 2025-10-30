Jannik Sinner a Parigi si vede su TV8? La guida e lo streaming

Oasport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner scenderà in campo tutti i giorni fino all’eventuale finale nell’ ATP Masters 1000 di Parigi: negli ottavi di finale l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 2, giocherà oggi contro l’ argentino Francisco Cerundolo. Il numero 2 ATP in caso di successo tornerà poi in campo domani, venerdì 31 ottobre, per gli eventuali quarti di finale, così come dovrà fare anche sabato 1° novembre per l’eventuale semifinale ed infine domenica 2 novembre per l’eventuale finale, che potrebbe essere trasmessa in differita in chiaro come accaduto per l’ATP 500 di Vienna. I match di Jannik Sinner saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con possibile differita su TV8 in caso di finale, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, con possibile differita su tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it

jannik sinner a parigi si vede su tv8 la guida e lo streaming

© Oasport.it - Jannik Sinner a Parigi si vede su TV8? La guida e lo streaming

Altre letture consigliate

jannik sinner parigi vedeSinner vede un cartello durante la partita con Bergs e non dimentica: il gesto bellissimo a fine match - Jannik Sinner ha sorpreso un suo giovanissimo tifoso dopo la partita vinta con Bergs a Parigi: gli ha regalato la sua racchetta ... Si legge su fanpage.it

jannik sinner parigi vedeSinner emoziona a Parigi: l’azzurro regala la racchetta ad un bambino, le immagini sono stupende - Il numero due al mondo Jannik Sinner è uno dei tennisti più apprezzat ... tennisitaliano.it scrive

jannik sinner parigi vedeJannik Sinner sfida Francisco Cerundolo agli ottavi del Masters 1000 di Parigi: orario, dove vederla e precedenti - Qui a Parigi non ho mai vinto due partite di fila, vediamo", queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria in due set contro il belga Zizou Bergs. Riporta corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Parigi Vede