James Senese torna nel suo quartiere la bara accolta da un lungo applauso

Ildenaro.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lungo applauso ha accolto il feretro di James Senese all’arrivo nel piazzale della chiesa Santa Maria dell’Arco di Miano, a Napoli, dove sta per iniziare la cerimonia funebre per il sassofonista scomparso ieri a 80 anni per una grave infezione polmonare. “James sei la storia, la leggenda”, “Salutaci Pino”, hanno gridato diverse persone arrivate qui stamattina per dare l’ultimo saluto all’anima del neapolitan power. I primi ad arrivare, tenendosi abbracciati, sono stati i suoi amici di sempre, Enzo Avitabile e Tullio De Piscopo. L'articolo James Senese torna nel suo quartiere, la bara accolta da un lungo applauso proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

james senese torna suoJames Senese “torna" tra gli applausi nella sua Miano - Un lungo applauso ha accolto il feretro di James Senese all’arrivo nel piazzale della chiesa di Santa Maria dell’Arco a Miano, Napoli. Da ilroma.net

james senese torna suoJames Senese torna nella sua Miano, camera ardente e funerali alla Chiesa della Madonna dell'Arco - Secondo fonti interne, i funerali saranno previsti domani 30 ottobre alle ore 12 alla Chiesa della Madonna dell’Arco a Miano. Lo riporta internapoli.it

james senese torna suoCome è morto James Senese, col suo sax ha rivoluzionato la musica: i funerali a Miano. L’eredità e il ricordo di Napoli - L’icona della musica partenopea si è spenta all’ospedale Cardarelli, a 80 anni, a causa di una polmonite ... Riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: James Senese Torna Suo