James Senese torna nel suo quartiere la bara accolta da un lungo applauso

Un lungo applauso ha accolto il feretro di James Senese all’arrivo nel piazzale della chiesa Santa Maria dell’Arco di Miano, a Napoli, dove sta per iniziare la cerimonia funebre per il sassofonista scomparso ieri a 80 anni per una grave infezione polmonare. “James sei la storia, la leggenda”, “Salutaci Pino”, hanno gridato diverse persone arrivate qui stamattina per dare l’ultimo saluto all’anima del neapolitan power. I primi ad arrivare, tenendosi abbracciati, sono stati i suoi amici di sempre, Enzo Avitabile e Tullio De Piscopo. L'articolo James Senese torna nel suo quartiere, la bara accolta da un lungo applauso proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

