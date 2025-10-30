James Senese il figlio della guerra che ha cambiato la musica con sax e coscienza di classe

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

James Senese, leggenda del Neapolitan Power, ha unito jazz, funk e impegno sociale. Il suo sax e la sua voce hanno raccontato Napoli, ispirato generazioni di artisti e ha combattuto le disuguaglianze e il razzismo con la sua musica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

