James Senese | ci lascia un grande artista
James Senese non è stato solo un musicista, cantante e compositore. È stata una voce unica, inconfondibile, di una Napoli che ha espresso creatività, fantasia, profondità, cultura. Nato il 6 gennaio 1945 a Napoli, ha vissuto sulla propria pelle tutte le difficoltà che un ragazzo “figlio della guerra” (il padre, un soldato americano, non lo ha mai conosciuto) ha dovuto affrontare. Questa sua sofferenza, unita a un’infanzia povera, lo hanno spinto a cercare un riscatto e trovare il proprio posto nel mondo, E lo ha fatto in quasi sessanta anni di carriera, decine di album, e migliaia di concerti in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Funweek.it
È morto a 80 anni James Senese, sassofonista, voce e anima della musica napoletana contemporanea. Figlio di padre afroamericano e madre napoletana, Senese è stato tra i primi a dare un suono nuovo alla città: crudo, viscerale, vero. Fondatore con Mario Vai su Facebook
