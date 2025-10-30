James Senese applausi prima dell' ingresso in chiesa per i funerali | Salutaci Pino

Tutto pronto per l'ultimo saluto al re del Sax. I funerali di James Senese si terranno oggi alle ore 12:00 nella Parrocchia di Santa Maria dell'Arco in Piazza Madonna dell'Arco a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - James Senese, applausi prima dell'ingresso in chiesa per i funerali: «Salutaci Pino»

Addio a James Senese, a mezzogiorno nella sua Miano l'ultimo saluto al sassofonista @TgrRai - X Vai su X

È morto a 80 anni James Senese, sassofonista, voce e anima della musica napoletana contemporanea. Figlio di padre afroamericano e madre napoletana, Senese è stato tra i primi a dare un suono nuovo alla città: crudo, viscerale, vero. Fondatore con Mario - facebook.com Vai su Facebook

James Senese, il figlio della guerra che ha cambiato la musica con sax e coscienza di classe - Il suo sax e la sua voce hanno raccontato Napoli, ispirato generazioni di artisti e ha combattuto le disuguaglianze ... fanpage.it scrive

Morto James Senese, Lui e Pino americani di Napoli: una storia d’amore e melodia - Chesta è 'a musica» La frase cult di «No, grazie, il caffè mi rende nervoso» spiega meglio ... Scrive ilmattino.it

James Senese, anima di Napoli: 7 indiscrezioni sul sassofonista di Miano - Scopriamo 7 curiosità tra carriera, vita privata e legame col cinema ... Da cinematographe.it