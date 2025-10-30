James Senese applausi prima dell' ingresso in chiesa per i funerali | Salutaci Pino

Ilmattino.it | 30 ott 2025

Tutto pronto per l'ultimo saluto al re del Sax. I funerali di James Senese si terranno oggi alle ore 12:00 nella Parrocchia di Santa Maria dell'Arco in Piazza Madonna dell'Arco a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

james senese applausi prima dell ingresso in chiesa per i funerali salutaci pino

© Ilmattino.it - James Senese, applausi prima dell'ingresso in chiesa per i funerali: «Salutaci Pino»

