James Senese applausi all' uscita della bara sulle note di ?Chi tene ' o mare? | Salutaci Pino

Ilmattino.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partono i funerali di James Senese nella chiesa di Santa Maria dell'Arco a Miano. Già prima delle 12 centinaia di persone si sono radunate all'esterno della struttura per rendere. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - James Senese, applausi all'uscita della bara sulle note di ?Chi tene 'o mare?: «Salutaci Pino»

