James Senese ai funerali a Napoli tanti colleghi | il ricordo di De Piscopo e Tony Esposito

Si sono svolti presso la chiesa di Santa Maria dell'Arco nel quartiere di Miano a Napoli i funerali del sassofonista James Senese, uno dei più grandi talenti della musica italiana e internazionale, morto ieri all'età di 80 anni. Presenti alle esequie, oltre al sindaco Gaetano Manfredi e a Roberto Fico, tanti artisti e colleghi che con lui hanno suonato nella storica band di Pino Daniele tra i quali Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Enzo Avitabile, Enzo Gragnaniello e Nino D'Angelo.

