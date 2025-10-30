Jack Reacher Cruise giustiziere garanzia di ascolti

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Jack Reacher) Ci sono tanti modi per fare politica anche del tutto involontariamente. In piena crisi mediorientale, per dialogare con la fascia 3050enni Italia 1 rispolvera il film action-thriller del 2013 Jack Reacher-Punto di non ritorno, il secondo e ultimo legato alla figura dell’ex investigatore diventato giustiziere vagabondo uscito dai romanzi scritti dall’autore americano Lee Child. Il protagonista, interpretato da Tom Cruise, eroe americano pluridecorato con lunghissima esperienza in Medio Oriente, indaga sull’arresto di un maggiore dell’esercito innocente e scopre un traffico di droga e armi con l’Afghanistan. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jack Reacher, Cruise giustiziere garanzia di ascolti

Scopri altri approfondimenti

In prima serata ‘Blanca’ vince il confronto col ‘Grande Fratello’ nip, con Sonia Bruganelli nel cast. Sul podio sale il film di Italia 1, ‘Jack Reacher’, mentre Massimo Giletti stacca Augias e Porro. Vai su Facebook

#AscoltiTV | Lunedì 27 Ottobre 2025. #Blanca domina (24.3%), #GrandeFratello fermo al 15%, ottimo Jack Reacher (8.2%) - X Vai su X

Jack Reacher – Punto di non ritorno: tutto quello che c’è da sapere sul film - Punto di non ritorno: trama, cast e streaming del film in onda stasera, lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 21,20 ... Scrive tpi.it

"Jack Reacher - Punto di non ritorno", come finisce e dove è stato girato il film con Tom Cruise? - Tom Cruise torna a interpretare l’ex maggiore che ama trasgredire le regole e che non ha mai dei domicili fissi. Riporta tag24.it

Jack Reacher – Punto di non ritorno: la spiegazione del finale del film - Punto di non ritorno, leggendo qui la descrizione e la spiegazione del suo finale. Da cinefilos.it