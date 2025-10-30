Ivan esce di casa e scompare nel nulla appello e ricerche per il 25enne sparito in Friuli-Venezia Giulia

Ivan Shaurl è scomparso improvvisamente nel nulla martedì scorso in località Passons, frazione di Pasian di Prato, in provincia di Udine. A preoccupare il fatto che il 25enne non ha cellulare né documenti né soldi. Chiunque lo avvistasse è pregato di contattare le forze dell'ordine.

