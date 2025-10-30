Italian TV Awards tutti i vincitori della settima edizione

Roma, 30 ott. (askanews) – La settima arte abbraccia il mondo della televisione. Alla Festa del Cinema di Roma, presso lo spazio Regione Lazio-Lazio Terra di Cinema, è andata in scena la settima edizione degli Italian Tv Awards, condotta da Anna Maria Fittipaldi e Fabrizio D’Alessio. La kermesse, ancora una volta, ha conferito importanti riconoscimenti ai volti televisivi più amati dal pubblico. Quattro i premi alla carriera assegnati. A ritirare la preziosa scultura, raffigurante una televisione vintage e realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, sono stati: Ronn Moss, che per tanti anni ha vestito i panni di Ridge Forrester nella soap-opera “Beautiful”, che oggi continua a mietere consensi nel mondo della musica e della cinematografia; Giovanna Flora, autrice e regista che ha firmato programmi che hanno segnato la storia del piccolo schermo; Gianfranco Zinzilli, Vice Direttore Vicario Direzione Offerta Estero Rai Italia; Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo dal grandissimo carisma e dalla lunga esperienza televisiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it