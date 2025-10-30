Italian TV Awards tutti i vincitori della settima edizione
Roma, 30 ott. (askanews) – La settima arte abbraccia il mondo della televisione. Alla Festa del Cinema di Roma, presso lo spazio Regione Lazio-Lazio Terra di Cinema, è andata in scena la settima edizione degli Italian Tv Awards, condotta da Anna Maria Fittipaldi e Fabrizio D’Alessio. La kermesse, ancora una volta, ha conferito importanti riconoscimenti ai volti televisivi più amati dal pubblico. Quattro i premi alla carriera assegnati. A ritirare la preziosa scultura, raffigurante una televisione vintage e realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, sono stati: Ronn Moss, che per tanti anni ha vestito i panni di Ridge Forrester nella soap-opera “Beautiful”, che oggi continua a mietere consensi nel mondo della musica e della cinematografia; Giovanna Flora, autrice e regista che ha firmato programmi che hanno segnato la storia del piccolo schermo; Gianfranco Zinzilli, Vice Direttore Vicario Direzione Offerta Estero Rai Italia; Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo dal grandissimo carisma e dalla lunga esperienza televisiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Centrale Latte Cesena trionfa ancora agli “Italian Cheese Awards”. Sugli scudi per il secondo anno consecutivo con lo Squacquerone di Romagna Dop Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/suwpbezj - facebook.com Vai su Facebook
Un onore ricevere il premio Italian Political Awards di @UniLUISS e @Ferpi_RP per la categoria politica estera. E uno sprone a fare meglio. - X Vai su X
Italian TV Awards, tutti i vincitori della settima edizione - (askanews) – La settima arte abbraccia il mondo della televisione. Come scrive askanews.it
Italian Tv Awards 2025, intervista a Enzo Paolo Turchi: “Oggi in tv manca il varietà. Con Il Grande Fratello sono riuscito a tirare fuori tutto quello che avevo dentro ... - Durante la Festa del Cinema di Roma, abbiamo intervistato Enzo Paolo Turchi alla settima edizione degli Italian Tv Awards. Scrive superguidatv.it