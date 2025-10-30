Nell’anno del French Kiss, due percorsi incrociati tra Italia e Francia. Da non perdere alle ore 13.30, nell’Auditorium San Romano, il maxi showcase tra Grazia La Padula, illustratrice e fumettista italiana che ha trovato in Francia la sua consacrazione e Alfred, autore francese che ha ambientato proprio in Italia la sua intensa trilogia a fumetti: un’autrice e un autore al centro di due mostre si incontrano per dialogare su identità, sguardi incrociati e linguaggi condivisi. Dalle ore 14 la Cappella Guinigi ospita “ Ken Akamatsu e Fabio Civitelli: showcase - E’ sempre tempo di eroi“. Legionari e samurai, difensori della pace e dei valori tradizionali, figure che si stagliano dalle nebbie della storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Italia, Francia, Giappone e Usa. Gli showcase dei grandi autori nelle performance dal vivo