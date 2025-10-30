Italia Francia Giappone e Usa Gli showcase dei grandi autori nelle performance dal vivo
Nell’anno del French Kiss, due percorsi incrociati tra Italia e Francia. Da non perdere alle ore 13.30, nell’Auditorium San Romano, il maxi showcase tra Grazia La Padula, illustratrice e fumettista italiana che ha trovato in Francia la sua consacrazione e Alfred, autore francese che ha ambientato proprio in Italia la sua intensa trilogia a fumetti: un’autrice e un autore al centro di due mostre si incontrano per dialogare su identità, sguardi incrociati e linguaggi condivisi. Dalle ore 14 la Cappella Guinigi ospita “ Ken Akamatsu e Fabio Civitelli: showcase - E’ sempre tempo di eroi“. Legionari e samurai, difensori della pace e dei valori tradizionali, figure che si stagliano dalle nebbie della storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L'Ambasciatrice d'Italia in Francia Emanuela D'Alessandro: "Una notizia davvero importante e un passo sulla strada giusta per la crescita di campioni europei capaci di competere a livello globale in un settore cruciale come lo spazio" - X Vai su X
Pil per occupato: Italia seconda dopo gli USA/ I dati: “Più di 150mila dollari, meglio di Francia e Germania” - PIL per occupato, l'Italia è seconda nel mondo dopo gli USA: l'analisi di Galimberti premi il bel paese, primo in Europa ... ilsussidiario.net scrive
Il Giappone rassicura gli Usa su aumento spese per la difesa - All'indomani del vertice a Tokyo tra la premier Sanae Takaichi e il presidente Usa Donald Trump, il nuovo ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi conferma agli Stati Uniti la "determinazione ... Scrive msn.com