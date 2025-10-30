IT | Welcome to Derry il poster svela il vero nuovo Club dei Perdenti dopo la premiere shock

Dopo un primo sconvolgente episodio, la serie di Andy Muschietti ha messo in chiaro che nessuno è al sicuro a Derry e adesso un nuovo poster ricco di spoiler svela da chi sarà composto il Club dei Perdenti che vedremo in azione nei prossimi episodi. Pubblico scioccato dalla premiere di IT: Welcome to Derry dopo un raccapricciante finale volto a dimostrare che nessuno è al sicuro nell'universo della serie horror. Mentre si attende la messa in onda (anticipata) della serie trasmessa in esclusiva da sky, e in streaming su NOW, ecco che un nuovo poster fa chiarezza. Con un elegante, la locandina ci svela da chi sarà composto il "vero" nuovo Club dei Perdenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - IT: Welcome to Derry, il poster svela il "vero" nuovo Club dei Perdenti dopo la premiere shock

