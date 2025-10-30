IT | Welcome to Derry il poster svela il vero nuovo Club dei Perdenti dopo la premiere shock

Movieplayer.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un primo sconvolgente episodio, la serie di Andy Muschietti ha messo in chiaro che nessuno è al sicuro a Derry e adesso un nuovo poster ricco di spoiler svela da chi sarà composto il Club dei Perdenti che vedremo in azione nei prossimi episodi. Pubblico scioccato dalla premiere di IT: Welcome to Derry dopo un raccapricciante finale volto a dimostrare che nessuno è al sicuro nell'universo della serie horror. Mentre si attende la messa in onda (anticipata) della serie trasmessa in esclusiva da sky, e in streaming su NOW, ecco che un nuovo poster fa chiarezza. Con un elegante, la locandina ci svela da chi sarà composto il "vero" nuovo Club dei Perdenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

it welcome to derry il poster svela il vero nuovo club dei perdenti dopo la160premiere160shock

© Movieplayer.it - IT: Welcome to Derry, il poster svela il "vero" nuovo Club dei Perdenti dopo la premiere shock

Altri contenuti sullo stesso argomento

IT: Welcome to Derry, il poster svela il "vero" nuovo Club dei Perdenti dopo la premiere shock - Dopo un primo sconvolgente episodio, la serie di Andy Muschietti ha messo in chiaro che nessuno è al sicuro a Derry e adesso un nuovo poster ricco di spoiler svela da chi sarà composto il Club dei Per ... Segnala movieplayer.it

it welcome to derryIT Welcome to Derry, la trama dell'episodio 2 in uscita ad Halloween - Il secondo episodio della serie prequel esplora un inquietante Halloween a Derry, dove un male antico minaccia i protagonisti e la città stessa. Segnala serial.everyeye.it

it welcome to derryIT: Welcome to Derry, a che ora esce l'episodio 2 e dove guardarlo - Ecco quando tornerà IT: Welcome to Derry in Italia su Sky Atlantic: data e orario della messa in onda del secondo episodio ... Scrive serial.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: It Welcome To Derry