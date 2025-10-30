Istituto Cavour tra i vincitori regionali del concorso Arte e Sicurezza | FOTO
Prestigioso riconoscimento per l’Istituto Comprensivo D.D.1 “Cavour” di Marcianise, guidato dal dirigente scolastico prof. Aldo Improta, che si è distinto a livello regionale nel concorso “Arte e Sicurezza”, promosso dall’INAIL e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
