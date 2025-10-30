Istat disoccupazione in aumento | a settembre al 6,1% vola quella giovanile al 20,6%
Dopo mesi di sostanziale stabilità, a settembre il tasso di disoccupazione torna a crescere, toccando il 6,1% (+0,1 punti su base mensile). È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’ Istat, secondo cui l’aumento riguarda soprattutto gli uomini, i giovani tra i 15 e i 34 anni e chi ha più di 50 anni. Ancora più allarmante è il dato relativo alla disoccupazione giovanile, che sale al 20,6%, con un incremento di quasi un punto percentuale rispetto ad agosto. Il rapporto dell’Istituto nazionale di statistica mostra un quadro complesso: crescono gli occupati (+0,3%, pari a +67mila unità) e diminuiscono gli inattivi (-0,8%, pari a -99mila persone), ma si amplia la platea di chi cerca lavoro (+2%, +31mila unità). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
