Israele nuovi raid nel sud di Gaza

Lettera43.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Jazeera ha riportato di nuovi attacchi aerei da parte di Israele a sud di Gaza. I jet israeliani hanno colpito le città di Abasan al-Kabira e Bani Suheila, a Est di Khan Yunis, nella Striscia meridionale. Gli attacchi sono arrivati 24 ore dopo il raid a Beit Lahiya, città che invece si trova a nord e definita un «sito terroristico» dal governo di Israele. Nelle ore precedenti ai nuovi attacchi, Hamas ha consegnato i corpi di altri due ostaggi israeliani. Intanto l’emittente Kan ha riferito che il processo agli autori dell’eccidio del 7 ottobre 2023 potrebbe aprirsi presto. Le indagini sui presunti terroristi sarebbero alle fasi finali e la procura deciderà sulle incriminazioni entro pochi giorni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

israele nuovi raid nel sud di gaza

© Lettera43.it - Israele, nuovi raid nel sud di Gaza

Argomenti simili trattati di recente

israele nuovi raid sudIsraele, nuovi raid nel sud di Gaza - Secondo Al Jazeera, aerei da guerra hanno lanciato attacchi su Abasan al- Si legge su lettera43.it

israele nuovi raid sudNetanyahu minaccia nuovi raid: "Israele agirà se Hamas viola tregua" - Lo ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu durante la cerimonia di consegna dei ... Segnala iltempo.it

israele nuovi raid sudIsraele, ancora raid su Gaza. È sfida continua alla tregua -  Il premier: «Se Hamas non sarà disarmato da una forza straniera, lo faremo noi». Come scrive editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Nuovi Raid Sud