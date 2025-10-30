israele nuovi raid nel sud di gaza

Al Jazeera ha riportato di nuovi attacchi aerei da parte di Israele a sud di Gaza. I jet israeliani hanno colpito le città di Abasan al-Kabira e Bani Suheila, a Est di Khan Yunis, nella Striscia meridionale. Gli attacchi sono arrivati 24 ore dopo il raid a Beit Lahiya, città che invece si trova a nord e definita un «sito terroristico» dal governo di Israele. Nelle ore precedenti ai nuovi attacchi, Hamas ha consegnato i corpi di altri due ostaggi israeliani. Intanto l’emittente Kan ha riferito che il processo agli autori dell’eccidio del 7 ottobre 2023 potrebbe aprirsi presto. Le indagini sui presunti terroristi sarebbero alle fasi finali e la procura deciderà sulle incriminazioni entro pochi giorni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

