Israele nuovi raid nel sud di Gaza
Al Jazeera ha riportato di nuovi attacchi aerei da parte di Israele a sud di Gaza. I jet israeliani hanno colpito le città di Abasan al-Kabira e Bani Suheila, a Est di Khan Yunis, nella Striscia meridionale. Gli attacchi sono arrivati 24 ore dopo il raid a Beit Lahiya, città che invece si trova a nord e definita un «sito terroristico» dal governo di Israele. Nelle ore precedenti ai nuovi attacchi, Hamas ha consegnato i corpi di altri due ostaggi israeliani. Intanto l’emittente Kan ha riferito che il processo agli autori dell’eccidio del 7 ottobre 2023 potrebbe aprirsi presto. Le indagini sui presunti terroristi sarebbero alle fasi finali e la procura deciderà sulle incriminazioni entro pochi giorni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Argomenti simili trattati di recente
Nuovi raid di Israele a Gaza sull’onda dell’indignazione per la consegna da parte di Hamas dei resti di un ostaggio già rimpatriato due anni fa - facebook.com Vai su Facebook
“Rilasceremo i nuovi Sinwar, prepariamoci alla prossima guerra contro Israele”. Parla Kedar, uno dei massimi esperti israeliani di geopolitica mediorientale. Di @GiulioMeotti - X Vai su X
Israele, nuovi raid nel sud di Gaza - Secondo Al Jazeera, aerei da guerra hanno lanciato attacchi su Abasan al- Si legge su lettera43.it
Netanyahu minaccia nuovi raid: "Israele agirà se Hamas viola tregua" - Lo ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu durante la cerimonia di consegna dei ... Segnala iltempo.it
Israele, ancora raid su Gaza. È sfida continua alla tregua - Il premier: «Se Hamas non sarà disarmato da una forza straniera, lo faremo noi». Come scrive editorialedomani.it