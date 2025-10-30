Israele | l’annessione neanche troppo nascosta della Cisgiordania
“In Cisgiordania, nessuno ha sentito parlare del cessate il fuoco a Gaza: né l’esercito, né i coloni, né l’Amministrazione Civile e, naturalmente, nemmeno i 3 milioni di palestinesi che vivono sotto la loro tirannia. Non percepiscono minimamente la fine della guerra”. Questo l’incipit di un articolo di Gideon Levy su Haaretz, del quale riportiamo ampi brani. “Da Jenin a Hebron, non si intravede alcun cessate il fuoco. Da due anni in Cisgiordania regna il terrore, con la copertura della guerra nella Striscia, che funge da pretesto discutibile e da cortina fumogena, e non c’è segno che stia per finire”. 🔗 Leggi su It.insideover.com
