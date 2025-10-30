Israele | Consegnati da Hamas i corpi di altri due ostaggi | Erdogan in disaccordo con Merz | A Gaza è genocidio
Nuovi raid sulla Striscia, Idf: "Colpita minaccia imminente". Oltre 100 palestinesi uccisi, una quarantina sono bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
ISRAELE: IDENTIFICATI CORPI DEI DUE OSTAGGI CONSEGNATI IERI DA HAMAS: SONO ARIE ZALMANOWICZ E TAMIR ADAR I resti umani consegnati ieri da Hamas appartenevano a due ostaggi che sono stati identificati. Lo riferisce l'ufficio del premier is - facebook.com Vai su Facebook
GAZA. Gli Usa respingono le accuse di violazione dei termini del cessate il fuoco mosse da Tel Aviv ad Hamas. I corpi degli ostaggi sono stati consegnati secondo i termini, mentre Israele continua a uccidere palestinesi e tiene chiuso il valico di Rafah - X Vai su X
Israele, consegnati due corpi di ostaggi da Hamas - L'Idf afferma che la Croce Rossa ha informato l'esercito israeliano di aver ritirato poco fa due bare, contenenti presumibilmente i corpi di due ostaggi uccisi, da Hamas nella ... Riporta tuttosport.com
Israele: "Consegnati da Hamas i corpi di altri due ostaggi" | Erdogan in disaccordo con Merz: "A Gaza è genocidio" - La Croce Rossa ha detto all'esercito israeliano di aver ritirato due bare con i corpi di due ostaggi uccisi, consegnati da Hamas nella zona centrale di Gaza. msn.com scrive
Guerra a Gaza, Hamas riconsegna il corpo del 16° ostaggio a Israele - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Medioriente, Israele: ok a squadre Egitto e Croce Rossa per i corpi a Gaza. Segnala tg24.sky.it