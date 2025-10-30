Israele bombarda ancora Gaza Eni intende portare a termine nel porto di Taranto un nuovo carico di greggio | oggi presidio Usb Destinato con ogni probabilità alle forze di occupazione di Tel Aviv
Di seguito un comunicato diffuso da Usb: Nelle stesse ore in cui lo stato illegale di Israele rompe la fragilissima tregua in corso nella Striscia di Gaza, ricominciando i bombardamenti sui civili inermi e mostrando ancora una volta le sue intenzioni genocidarie di cancellazione del popolo palestinese e usurpazione della sua terra, ENI intende portare a termine nel porto di Taranto un nuovo carico di greggio destinato con ogni probabilità alle forze di occupazione di Tel Aviv. È già accaduto un mese fa, nonostante le proteste e i blocchi che una larga parte della cittadinanza realizzò in difesa e solidarietà del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
