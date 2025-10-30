Ispica colpi con la tecnica della spaccata | tre arresti dopo mesi di indagini uno fugge sui tetti

Tre uomini sono stati arrestati tra Ispica e Modica per tentata rapina e furti con spaccata ai danni di bar e tabaccherie. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ispica, colpi con la tecnica della spaccata: tre arresti dopo mesi di indagini, uno fugge sui tetti

Contenuti che potrebbero interessarti

R.D.M. Articolo del giornalista Tommaso Gregni Conto alla rovescia per la seduta del consiglio comunale di Ispica fissata per il 12 novembre prossimo. Grande attesa per quello che sarà certamente ricordato alla storia come una seconda richiesta di sfiducia a - facebook.com Vai su Facebook

Ispica, colpi con la tecnica della spaccata: tre arresti dopo mesi di indagini, uno fugge sui tetti - Tre uomini sono stati arrestati tra Ispica e Modica per tentata rapina e furti con spaccata ai danni di bar e tabaccherie. Segnala virgilio.it