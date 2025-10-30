Irregolarità nel vecchio finanziamento | sborsa 1.000 euro ma è una truffa
C’erano delle irregolarità su un suo vecchio finanziamento – peraltro già estinto – e, dall’altro capo del telefono l’avvocato (pardon, sedicente tale) gli aveva chiesto di pagare, evitando quindi guai peggiori, come il pignoramento del conto bancario. È in questa truffa che è incappato un 37enne. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
