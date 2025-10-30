Irpinia tasse e tributi ai massimi livelli | l’allarme di Confesercenti

Tempo di lettura: 2 minuti “L’elevata pressione fiscale e tributaria, insieme ai costi fissi di gestione, notevolmente incrementati negli ultimi anni, incidono in maniera sempre più consistente sui margini di remunerazione delle attività commerciali, mettendo a dura prova gli operatori del territorio che sempre più spesso sono costretti a chiudere”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino. “Secondo i dati ufficiali – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria –, con la prossima manovra finanziaria, il prelievo fiscale previsto per il 2026 per imprese e famiglie sarà complessivamente vicino al 43%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

