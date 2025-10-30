Irpinia tasse e tributi ai massimi livelli | l’allarme di Confesercenti

Tempo di lettura: 2 minuti “L’elevata pressione fiscale e tributaria, insieme ai costi fissi di gestione, notevolmente incrementati negli ultimi anni, incidono in maniera sempre più consistente sui margini di remunerazione delle attività commerciali, mettendo a dura prova gli operatori del territorio che sempre più spesso sono costretti a chiudere”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino. “Secondo i dati ufficiali – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria –, con la prossima manovra finanziaria, il prelievo fiscale previsto per il 2026 per imprese e famiglie sarà complessivamente vicino al 43%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Argomenti simili trattati di recente

"Si è attivata una struttura sismogenetica, una faglia, che sta generando questi terremoti. Potrebbe trattarsi di una faglia inversa" Dopo le ultime scosse di terremoto in Irpinia abbiamo contattato Maurizio Pignone, Geologo dell'Ingv che ci ha svelato cosa sta ac Vai su Facebook

L’allarme di Confesercenti, Marinelli: tasse e tributi da record su imprese e famiglie irpine - “L’elevata pressione fiscale e tributaria, insieme ai costi fissi di gestione, notevolmente incrementati negli ultimi anni, incidono in maniera sempre più consistente sui margini di ... Si legge su msn.com