Arriva il film prequel della serie, in cui scopriamo come Rosa Ricci è diventata la mente criminale che abbiamo conosciuto in tv. In sala. "Io so' Rosa Ricci e tu chi cazzo sei per dirmi quello che devo fare?!". Questa è una delle frasi più famose di Mare Fuori, con cui il personaggio, sorella di Ciro (Giacomo Giorgio) e figlia di Don Salvatore (Raiz) ha conquistato il cuore dei fan della serie. Grazie a questo ruolo Maria Esposito, alla prima esperienza come attrice, è diventata una vera e propria icona per i giovanissimi. E non solo: presto la vedremo anche in serie internazionali (dovrebbe essere nel progetto HBO dedicato all'omicidio di Melania Rea). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Io sono Rosa Ricci, recensione: un film (solo) per i fan di Mare Fuori