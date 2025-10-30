Io sono Rosa Ricci recensione | la genesi di un’anima ribelle tra amore violenza e identità

La nostra recensione di Io sono Rosa Ricci, il film di Lyda Patitucci con protagonista Maria Esposito, affiancata da Andrea Arcangeli e Raiz, che riporta al centro uno dei personaggi più iconici dell’universo Mare Fuori. Prodotto da Picomedia e Rai Cinema in collaborazione con Netflix, in uscita nelle sale il 30 ottobre 2025.. Scaturito dall’enorme successo di Mare Fuori, Io sono Rosa Ricci rappresenta il naturale allargamento di un universo a metà tra un romanzo di formazione in salsa partenopea e l’epopea criminale di Gomorra in cui i legami di sangue, la lotta per il potere e per la propria libertà, la colpa e la redenzione rappresentano i mattoncini di una storia che Lydia Patitucci prova a raccontare con un taglio più internazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

