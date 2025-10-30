Io sono Rosa Ricci intervista a Maria Esposito | Silvia una delle persone più importanti della mia vita Il gossip? Lascio intendere quello che vogliono gli altri Sento il peso di essere un esempio

Look total white questa sera per Maria Esposito che ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma in occasione della presentazione di “ Io sono Rosa Ricci”, film prequel di Mare Fuori, in uscita nelle sale il 30 ottobre. L’attrice è stata accolta con grande affetto dai fan, accorsi numerosi nonostante la pioggia. Diretta da Lyda Patitucci, la pellicola, è ambientata nella Napoli del 2020. Rosa, quindici anni, è la figlia di uno dei boss più temuti della città, Don Salvatore (Raiz). Vive in una gabbia dorata fino a quando non viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Io sono Rosa Ricci”, intervista a Maria Esposito: “Silvia una delle persone più importanti della mia vita. Il gossip? Lascio intendere quello che vogliono gli altri. Sento il peso di essere un esempio”

Approfondisci con queste news

Notorious Cinemas. . Prima di Mare Fuori, c'era Rosa Ricci "Io sono Rosa Ricci" al cinema da DOMANI Biglietti già disponibili sul nostro sito e nell'app Notorious Cinemas #NotoriousExperience #IoSonoRosaRicci - facebook.com Vai su Facebook

Alla #FestadelCinemadiRoma presentato il film "Io sono Rosa Ricci", prequel della serie tv di @RaiDue "Mare fuori". Protagonista #MariaEsposito. "La popolarità", dice, "è gioia e responsabilità verso la mia generazione". Al #Tg2Rai ore 13,00 #23ottobre - X Vai su X

Io sono Rosa Ricci, recensione: un film (solo) per i fan di Mare Fuori - Recensione di Io sono Rosa Ricci, film diretto da Lyda Patitucci prequel della serie Mare Fuori, interpretata da Maria Esposito. Come scrive movieplayer.it

Io sono Rosa Ricci: dal 30 ottobre al cinema - Dal 30 ottobre è in sala Io sono Rosa Ricci, il primo prequel di Mare Fuori dedicato alla famiglia Ricci. Riporta rds.it

Io sono Rosa Ricci, Maria Esposito saluta il pubblico al The Space Cinema di Napoli: «Ho scoperto una nuova Rosa» - In occasione dell'uscita, il 30 ottobre, di “Io sono Rosa Ricci” film prequel di Mare Fuori, il The Space Cinema di Napoli si addobba ... Lo riporta ilmattino.it