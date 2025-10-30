Io Sono Farah Mediaset decide un nuovo cambiamento e promozione per la serie | cosa cambia

La rete del gruppo Mediaset ha deciso di cambiare rotta per la programmazione della serie turca Io Sono Farah, già apprezzata dal pubblico italiano. Dopo un inizio estivo che ha suscitato ottime impressioni, la soap – con protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek – era stata sospesa in fascia pomeridiana per evitare un calo di interesse in un periodo meno favorevole. «Continuare a mandare in onda un prodotto così amato in un periodo abbastanza ‘vuoto’ in termini di pubblico sarebbe stato un peccato», si legge in un articolo di riferimento. Ora però Mediaset ha deciso di rilanciare la serie con un cambiamento significativo: la messa in onda non sarà più relegata al pomeriggio, ma verrà trasferita alla prima serata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it