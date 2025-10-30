ABBONATI A DAYITALIANEWS È stato identificato come Andrea Righi, 24 anni, aiuto cuoco in un ristorante del centro e residente a Focene, il giovane morto in un incidente avvenuto nella notte del 14 ottobre. Rientrava in sella a un Honda SH 125 quando, per cause ancora da accertare, è entrato in collisione con un taxi sulla Roma–Fiumicino poco prima delle 2. Il ragazzo è deceduto sul colpo. Il conducente del taxi e i soccorsi. Il conducente del taxi si è fermato immediatamente per soccorrere il giovane. Sul posto è intervenuto il personale medico dell’ Ares 118, ma per il 24enne non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Investito mentre viaggia in scooter da un taxi, il 24enne Andrea Righi muore sul colpo. L'appello dei genitori che cercano testimoni. La tragedia sulla Roma–Fiumicino