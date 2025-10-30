Investe un uomo con il suo cagnolino sul marciapiede e scappa | trovato il pirata della strada

Ha travolto un uomo che portava a spasso il suo cagnolino al guinzaglio, poi si è dato alla fuga. La polizia locale ha individuato e arrestato l'automobilista che questa mattina ha investito un 65enne e il suo cane in via Caterina da Forlì. Si tratta di un italiano di 40 anni. L'arrivo dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

