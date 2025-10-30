Intrighi e tradimenti | parte ‘The Traitors’ con il beneventano Orrei

Tempo di lettura: < 1 minuto È disponibile da oggi su Prime Video ‘ The Traitors Italia ’, il nuovo reality psicologico ambientato tra i suggestivi castelli della Val di Non e condotto da Alessia Marcuzzi. I primi quattro episodi sono già online, mentre gli ultimi due arriveranno il prossimo 6 novembre. Nel cast figurano numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui anche il beneventano Alessandro Orrei, affiancato da Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Aurora Ramazzotti, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Mariasole Pollio, Raiz, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Intrighi e tradimenti: parte ‘The Traitors’ con il beneventano Orrei

