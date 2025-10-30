Intrappolati nelle lamiere dell' auto e salvati dai vigili del fuoco Incidente lungo la Sr71

Sono stati i vigili del fuoco di Cortona ad estrarre dalle lamiere dell'auto due persone rimaste ferite in uno scontro con un altro veicolo. È quanto successo ieri sera, 29 ottobre, attorno alle 21 lungo la Sr 71 a Ossaia, località nel comune di Cortona. Qui, per cause ancora in corso di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

