Intossicazione da funghi cresce l' allarme | altre tre persone in ospedale

Almeno un altro caso accertato di intossicazione da funghi, con gli esami diagnostici di un uomo inviati al centro antiveleni di Foggia, ed una coppia di anziani in pronto soccorso con leggeri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Intossicazione da funghi, cresce l'allarme: altre tre persone in ospedale

Altri contenuti sullo stesso argomento

I funghi della specie amanita ovoidea, storicamente considerati commestibili ma su cui negli ultimi tempi si sono annidati i sospetti della comunità scientifica per via di casi di intossicazione - facebook.com Vai su Facebook

Anziana muore per intossicazione da funghi: la figlia in prognosi riservata ift.tt/YPKEdm9 - X Vai su X

Intossicazione da funghi, cresce l'allarme: altre tre persone in ospedale - Almeno un altro caso accertato di intossicazione da funghi, con gli esami diagnostici di un uomo inviati al centro antiveleni di Foggia, ed una coppia ... msn.com scrive

Intossicazione da fungo d'ulivo, casi in aumento: «Molti sbagliano perché si fidano delle app». Scatta l'allarme: di cosa si tratta - In particolare in Toscana dove circa una quindicina di persone si sono sentite male e si sono dirette al Pronto ... Secondo leggo.it

Cercatori di funghi, allarme sicurezza - E' grave il cercatore di funghi di 57 anni che in Ossola è scivolato in un canalone per una ventina di metri, finendo sul greto di un piccolo corso d'acqua. rainews.it scrive