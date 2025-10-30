' Into the echo' spettacolo al Bastione del Parlascio
Sabato 8 novembre, a chiusura del festival NavigArte 2025, il Bastione del parlascio ospiterà "Into the Echo", una performance immersiva di danza e tecnologia a cura di Con.Cor.D.A.Movimentoinactor.In un intreccio poetico di corpo, suono e immagine, Echo trasforma il mito della ninfa: il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altre letture consigliate
The #LaSelleriaCollection reflects the Brotto family’s passion for the world of horses. Leather elements echo the shape of bits, turning a technical detail into a design feature that blends character and elegance. La #CollezioneLaSelleria racconta la passione d - facebook.com Vai su Facebook