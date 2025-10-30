Intesa Trump-Xi Dal fentanyl alle terre rare Barkin spiega cosa è importante per l’Ue

Dopo il suo incontro con il segretario del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping, Donald Trump ha detto di essere “estremamente onorato” che il presidente cinese abbia autorizzato acquisti su larga scala di prodotti agricoli statunitensi, tra cui soia e sorgo – una mossa inquadrata come una buona notizia per gli agricoltori americani, nell’ottica del raccontare come un successo il primo faccia a faccia dei due leader globali del secondo mandato trumpiano. Trump ha anche affermato che, dopo il vertice odierno a Busan, Pechino ha accettato di mantenere le esportazioni di terre rare, minerali critici e magneti e far scorrere gli scambi “apertamente e liberamente”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Intesa Trump-Xi. Dal fentanyl alle terre rare, Barkin spiega cosa è importante per l’Ue

