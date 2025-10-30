Intesa Trump-Xi Dal fentanyl alle terre rare Barkin spiega cosa è importante per l’Ue

Formiche.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il suo incontro con il segretario del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping, Donald Trump ha detto di essere “estremamente onorato” che il presidente cinese abbia autorizzato acquisti su larga scala di prodotti agricoli statunitensi, tra cui soia e sorgo – una mossa inquadrata come una buona notizia per gli agricoltori americani, nell’ottica del raccontare come un successo il primo faccia a faccia dei due leader globali del secondo mandato trumpiano. Trump ha anche affermato che, dopo il vertice odierno a Busan, Pechino ha accettato di mantenere le esportazioni di terre rare, minerali critici e magneti e far scorrere gli scambi “apertamente e liberamente”. 🔗 Leggi su Formiche.net

intesa trump xi dal fentanyl alle terre rare barkin spiega cosa 232 importante per l8217ue

© Formiche.net - Intesa Trump-Xi. Dal fentanyl alle terre rare, Barkin spiega cosa è importante per l’Ue

News recenti che potrebbero piacerti

intesa trump xi fentanylIntesa Trump-Xi. Dal fentanyl alle terre rare, Barkin spiega cosa è importante per l’Ue - Dopo il suo incontro con il segretario del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping, Donald Trump ha detto di essere “estremamente onorato” che il presidente cinese abbia autorizzato acquisti su larga sca ... Secondo formiche.net

intesa trump xi fentanylTrump e Xi chiudono l’accordo sulle terre rare, intesa su soia e fentanyl, clima disteso a Busan - Trump e Xi si incontrano a Busan: accordo su terre rare, soia e fentanyl. Come scrive globalist.it

intesa trump xi fentanylIncontro Trump-Xi: tanti sorrisi ma nessun accordo commerciale. Intesa sulle terre rare - Abbassati i dazi sul fentanyl, raggiunto accordo di un anno sulle terre rare, e dazi generali diminuiti del 10 per cento. Secondo editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Intesa Trump Xi Fentanyl