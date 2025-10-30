Intesa Impresa e scuola | accordo Galilei Confartigianato

Tempo di lettura: 3 minuti Un contenitore per consentire la transizione tra il mondo della scuola e quello delle imprese: è l’obiettivo del progetto “Academy per la Transizione Energetica e l’Efficienza degli Impianti Tecnologici”, nato dalla convenzione tra l’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei – Di Palo” e Confartigianato Salerno, approvata all’unanimità dal Consiglio d’Istituto. L’iniziativa mira a formare nuove figure tecniche altamente qualificate nei settori della transizione energetica, della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica. Grazie all’accordo, le aule e i laboratori della sede di Meccanica dell’Istituto si trasformano in veri e propri centri di formazione avanzata, dove gli studenti potranno apprendere competenze direttamente spendibili nel mondo del lavoro, a contatto con professionisti e aziende del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Intesa Impresa e scuola: accordo Galilei Confartigianato

