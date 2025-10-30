Intervista a Marco Rizzo Candidato governatore del Veneto per Democrazia Sovrana e Popolare
In vista delle elezioni regionali in Veneto, abbiamo intervistato Marco Rizzo, candidato governatore per Democrazia Sovrana e Popolare. Al centro del suo programma ci sono sovranità, lavoro stabile, sanità pubblica e partecipazione popolare. Con lui abbiamo parlato delle sue priorità per il Veneto, delle misure economiche per le piccole imprese e del rapporto tra autonomia . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altre letture consigliate
Per lo “Speciale Elezioni regionali 2025”, l’intervista a Marco Andreoli, consigliere regionale uscente del Veneto e candidato con Fratelli d’Italia. GUARDA L'INTERVISTA #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni in Veneto: Marco Rizzo presenta la propria candidatura alla presidenza - Elezioni in Veneto: Marco Rizzo presenta la propria candidatura alla presidenza. Come scrive ilnordestquotidiano.it
Regionali, liste a sostegno di Marco Rizzo: tutti i nomi per Venezia - I candidati consiglieri nel territorio metropolitano per Democrazia Sovrana Popolare alle elezioni del 23 e 24 novembre ... Come scrive veneziatoday.it
Maranza, Rizzo avverte e attacca la sinistra woke: "Chi fa casini deve andare al gabbio" - it, non ci gira intorno: serve una linea dura contro chi delinque, con “pene certe” e carcere come unica soluzione efficace. Secondo tag24.it