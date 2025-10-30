Intervista a Gratteri | Mi batterò in tv contro la riforma della giustizia Ma non diventi un referendum contro Meloni
Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, in prima linea contro la separazione delle carriere: “Prenderò parte al dibattito sulla riforma”, dice al Foglio. E’ vero quindi che. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
