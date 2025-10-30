Interferenze illecite nella vita privata Boccia indagata per l' audio di Sangiuliano con la moglie

Maria Rosaria Boccia è indagata per interferenze illecite nella vita privata. La Procura di Roma contesta all'imprenditrice proprio questa fattispecie di reato, in concorso con il giornalista Carlo Tarallo, che ha portato nelle scorse ore il giudice per le indagini preliminari a emettere un provvedimento di sequestro preventivo del file audio - trasmesso nell'ottobre 2024 dalla trasmissione "Report" e registrato proprio dal cellulare di Boccia - relativo ad una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini dai profili social di Boccia e dalla testata online campana "Anteprima 24". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Interferenze illecite nella vita privata". Boccia indagata per l'audio di Sangiuliano con la moglie

