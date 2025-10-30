Il turno infrasettimanale è passato in archivio per l’Inter, tornata sin da subito sulla retta via. Nella serata di ieri, infatti, i nerazzurri sono riusciti a mettere al tappeto 3-0 la Fiorentina, grazie ad un ottimo secondo tempo. L’obiettivo è quello di rimanere su questa scia, inanellando una serie di risultati utili consecutivi prima di arrivare alla sosta per le Nazionali. La prossima gara è quella con il Verona, in programma domenica 2 novembre alle ore 12:30 allo stadio Bentegodi. Un duello estremamente delicato e da non sottovalutare, contro un cliente che ha bisogno vitale di punti salvezza. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Verona all’orizzonte: Thuram si allena in gruppo