Inter Thuram rientra in gruppo | ecco le condizioni del francese
Marcus Thuram potrebbe rivedersi, almeno tra i convocati, per la prossima gara di campionato contro l’ Hellas Verona. In casa Inter se lo augurano, anche se la priorità è quella di non forzare i tempi di recupero dell’attaccante francese. Insomma, cautela e prudenza per avere l’altra metà della Thu-La pienamente recuperato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
️ Inter, riecco Thuram: seduta parziale in gruppo per il francese - facebook.com Vai su Facebook
#Inter, #Thuram torna in gruppo. Da capire se riuscirà a recuperare per il #Verona #SkySport #SkySerieA #SerieA - X Vai su X
Thuram torna ad un mese dall’infortunio ad allenarsi in gruppo: i nuovi tempi di rientro con l’Inter - Buone notizie per l'Inter, per Chivu e per i tifosi: Marcus Thuram ha svolto per la prima volta dopo l'infortunio al bicipite femorale di un mese fa, un ... Lo riporta fanpage.it
Thuram Inter, buone notizie per i nerazzurri! Torna in gruppo in allenamento: le ultimissime sulle sue condizioni - Thuram Inter, l’attaccante rivede il campo: allenamento in gruppo e segnali positivi sulle sue condizioni. Come scrive calcionews24.com
Inter, Thuram torna in gruppo. Da capire se riuscirà a recuperare per il Verona - Assente dallo scorso 30 settembre dopo l'infortunio contro lo Slavia Praga in Champions, Marcus Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo alla Pinetina. sport.sky.it scrive