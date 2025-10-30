Inter Tacchinardi | Nerazzurri i più forti Sucic gran giocatore

L’ Inter ha risposto nella maniera più convincente possibile dopo lo stop del Maradona contro il Napoli. La squadra di Cristian Chivu ha battuto 3-0 la Fiorentina a San Siro con una prova di autorità. Nel secondo tempo, in particolare, Lautaro Martinez e compagni hanno imposto il proprio ritmo mettendo alle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Tacchinardi: “Nerazzurri i più forti, Sucic gran giocatore”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scontro Biasin-Sabatini-Tacchinardi su Calhanoglu! “Quando si dice qualcosa contro l’Inter…” - X Vai su X

Santo Viglianesi. . ? Colpo Gobbo ha intervistato a Madrid per #ilBianconero Alessio #Tacchinardi: ? "Ho incontrato Tudor..." #Juventus #RealMadridJuve #UCL - facebook.com Vai su Facebook

Scontro Biasin-Sabatini-Tacchinardi su Calhanoglu! “Quando si dice qualcosa contro l’Inter…” - Nell'analizzare la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, Sandro Sabatini ha puntato il focus soprattutto sulla prestazione di Calhaboglu ... Da msn.com

L’Inter vince ma non convince. I nerazzurri battono 2-1 il Sassuolo al Meazza - Vittoria doveva essere e vittoria è stata ma il pubblico che ha lasciato il Meazza non si aspettava di dover soffrire così tanto. Riporta ilgiornale.it

Inter-Sassuolo 2-1, le pagelle: Carlos Augusto (6,5) il migliore, che coraggio Pio Esposito (6,5). Cheddira (7) spaventa i nerazzurri - 1 per i nerazzurri, in rete Dimarco su assist di Sucic e Carlos Augusto che con un tiro da fuori area ha propiziato l'autogol ... Da ilgazzettino.it