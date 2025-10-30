Inter Sucic si sblocca | Chivu riscopre il vice Mkhitaryan
La vittoria contro la Fiorentina per 3-0 è passata in archivio e per l’Inter è quindi tempo di voltare pagina. I nerazzurri hanno ritrovato la via del successo con una prestazione di alto livello, specialmente nella ripresa. L’idea è quella di tenere questo registro, dimostrando di avere ciò che serve per competere per lo Scudetto. La prossima gara è quella contro il Verona, in programma domenica 2 novembre alle ore 12:30 allo stadio Bentegodi per la decima giornata di Serie A. Un match estremamente delicato, contro un cliente da non sottovalutare per non incappare negli errori del passato. Cristian Chivu può sorridere per quanto riguarda alcune prestazioni individuali. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
