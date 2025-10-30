Inter il commento di Calvarese agli episodi contro la Fiorentina

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato gli episodi arbitrali di  Inter Fiorentina  dalle colonne di Tuttosport. L’ARBITRO SOZZA – “ Simone Sozza stava arbitrando davvero bene quest’anno, ma sbaglia Inter-Fiorentina. Mancano infatti due rigori evidenti tra il primo e il secondo tempo, entrambi in favore dei nerazzurri, mentre il brianzolo ne L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

