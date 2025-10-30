Inter il commento di Calvarese agli episodi contro la Fiorentina
L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato gli episodi arbitrali di Inter Fiorentina dalle colonne di Tuttosport. L’ARBITRO SOZZA – “ Simone Sozza stava arbitrando davvero bene quest’anno, ma sbaglia Inter-Fiorentina. Mancano infatti due rigori evidenti tra il primo e il secondo tempo, entrambi in favore dei nerazzurri, mentre il brianzolo ne L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Inter, Marotta: "Incidente Martinez? Fatto delicato, vicini a famiglia vittima e a nostro portiere" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
#Calcio #ChampionsLeague L'#Inter vince 4-0 in casa dell'USG. "I giocatori avevano bisogno di fiducia, avevano bisogno di essere compresi. Perché sono bravi, perché hanno ancora dentro il fuoco", il commento diel tecnico Chivu. Il racconto della serata con - X Vai su X
Calvarese: «Non è rigore su Di Lorenzo, dopo l’anno scorso non avrei mandato Mariani ad arbitrare Napoli-Inter» - Calvarese: «Lo scorso anno Mariani concesse lo stesso rigore al contatto Dumfries- Si legge su ilnapolista.it
Calvarese sul rigore di Napoli-Inter: “L’arbitro Mariani non andava designato. C’era un precedente” - it l’ex arbitro commenta l’episodio più discusso dell’8ª giornata di campionato. Segnala fanpage.it